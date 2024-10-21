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Российская армия заняла «подземный город» ВСУ

Российские штурмовики взяли подземный город ВСУ в ДНР

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские военные заняли «подземный город» украинских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Узел связи».

По данным канала, в операции по захвату участвовали штурмовики группировки ВС РФ «Восток». Они скрытно подобрались к опорному пункту, не используя технику, и в результате успешного боя сумели его занять.

Уточняется, что «подземный город» — это сеть туннелей, прогнать врага из которой можно только в ближнем бою. Опорник захватило подразделение, которое, как утверждается, заняло уже не один десяток подобных укреплений.

21 октября Минобороны РФ сообщило, что группа российских десантников заняла опорный пункт ВСУ в Курской области. Отмечается, что боестолкновение произошло в одном из приграничных районов. Российские военные использовали 30-миллиметровые автоматические пушки. После того, как опорный пункт был взят под контроль, на место высадилась штурмовая группа и продолжила уничтожать живую силу противника.

Ранее стало известно, что на одной из отбитых у ВСУ позиций в Курской области нашли записку на русском языке.

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Операция на Украине
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