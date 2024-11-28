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Военкор рассказал, как украинский пулеметчик перепутал позиции и расстрелял сослуживцев

Военкор Симонов: украинский пулеметчик по ошибке уничтожил около 20 солдат ВСУ

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Thomas Peter/Reuters

Во время боя в зоне проведения специальной военной операции украинский пулеметчик перепутал позиции, прыгнул в траншею к российским военнослужащим и открыл огонь по своим, уничтожив около 20 сослуживцев из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент RT Александр Симонов.

Он назвал украинца «максимально профессиональным пулеметчиком».

По словам Симонова, бойцы Вооруженных сил РФ приняли стрелка за бойца из «соседнего подразделения» и подавали ему патроны. Когда оказалось, что это украинец, его взяли в плен. «Эффективному воину» предложили подписать контракт, но тот отказался, рассказал военкор.

6 ноября пленный стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко сообщил, что командование украинской армии в открытом эфире приказывает стрелять по своим в случае попыток отступить.

До этого бойцы 110-й бригады «Южной» группировки войск уничтожили подразделение ВСУ, которое перепутало российских солдат со своими сослуживцами.

Ранее сообщалось, что российский боец перепутал поворот, заехал в тыл ВСУ и вернулся назад с трофеем.

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Операция на Украине
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