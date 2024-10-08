Бойцы 110-й бригады «Южной» группировки войск уничтожили подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое перепутало российских солдат со своими сослуживцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного с позывным «Фауст».

По словам военнослужащего, инцидент произошел ночью в ходе взятия под контроль населенного пункта Желанное Первое в Донецкой народной республике (ДНР). Украинское подразделение прибыло на ротацию в опорный пункт, который был уже занят Вооруженными силами (ВС) России.

Солдаты перепутали россиян со своими сослуживцами, рассказал «Фауст» на видео Минобороны РФ. По его словам, бригада заходила в Желанное практически первой. Военных встретил шквальный огонь, где были и минометы, и беспилотники. По словам штурмовика, уже в темное время суток к дому подъехала первая боевая машина ВСУ. Дозорный «Лис» оперативно среагировал и доложил командованию о прибытии украинских военных. Те поздоровались и только потом поняли, что внутри находятся российские бойцы.

«Ну и все, и тут понеслось. Они начали кидать рюкзаки, пытаться выбежать со двора, там палисадничек такой был, это им и стало преградой, ну и все — там ротация и осталась, возле этой хаты», — сказал «Фауст».

О взятии Желанного Первого сообщали 20 сентября в Минобороны России. По данным оборонного ведомства, в ходе боевых действий российские войска нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной и двух пехотных бригад ВСУ. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение двум десантно-штурмовым и трем аэромобильным бригадам украинской армии.

Ранее российские артиллеристы ликвидировали отступающих из-под Угледара солдат ВСУ.