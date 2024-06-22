Российский боец перепутал поворот, заехал в тыл ВСУ и вернулся назад с трофеем

Боец российской армии в ходе выполнения боевой задачи заблудился, заехал на позиции украинских войск, но смог вернуться из тыла ВСУ с трофейным флагом. Об этом сообщил в Telegram-канале WarGonzo военный корреспондент Семен Пегов.

«Один из наших бойцов выполнял боевую задачу по доставке ГСМ, и всё бы шло по плану, если бы герой нашего видео не перепутал поворот и не выехал на дорогу, которая привела его прямо в Липцы, которые, к слову, сейчас находятся под контролем ВСУ», — пишет Пегов.

По словам военкора, предприимчивый военнослужащий вовремя понял ситуацию, в которой он оказался — но кроме успешного возвращения из тыла украинских войск, боец сумел также разведать позиции противника и захватить с собой трофей, украинский флаг.

В конце Пегов пожурил героя репортажа, напомнив о важности составления и следования маршруту передвижения.

До этого подразделения Вооруженных сил Украины в течение суток почти в полтора раза увеличили количество атак в районе Липцов и Волчанска Харьковской области.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.