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Над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ

Богомаз сообщил об уничтожении пяти украинских дронов над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над Брянской областью уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пять вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 0:55 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших и разрушений, подчеркнул губернатор. Сейчас на месте происшествия организована работа экстренных и оперативных служб, добавил Богомаз.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны ночью перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата ВСУ над шестью регионами России. Один из них был сбит над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что в России успешно испытали инновационную систему защиты от ударов беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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