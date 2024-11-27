Военные за ночь сбили 22 украинских дрона над регионами России

Средства противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над шестью регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что 10 дронов сбиты над Ростовской областью, семь – над Белгородской, два – над Воронежской и по одному – над территориями Курской, Брянской и Смоленской областей.

Исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки дронов на регион никто не пострадал.

Накануне Минобороны России информировало, что в ночь на 26 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 39 украинских дронов над семью регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.