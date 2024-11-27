В «Курчатовском институте» рассказали о создании «Орешника»

Имеющиеся у России материалы, которые выдерживают сверхвысокие температуры, позволили создать комплекс «Орешник». Об этом заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, сообщают «Известия».

Он напомнил, что входящая в пятерку мировых лидеров Россия сумела всех обогнать и за короткий срок создать гиперзвуковое оружие.

«А это материалы, которые работали раньше при 1500 градусов, потом — при 1800, а эти — при 2000, и мы это сделали, а другие — нет», — заявил Ковальчук.

Он раскрыл, что следующим шагом должны стать материалы, выдерживающие еще более высокие температуры — 2500–3000 градусов.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, посвященным ударам американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории страны. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ приняла решение ударить по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с «Орешника». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России заявили, что пуск «Орешника» послал четкий сигнал Западу.