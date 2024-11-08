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На Украине заявили об увеличении дезертирства в рядах ВСУ

Психолог Козинчук: в ВСУ выросло число случаев дезертирства

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

После принятия Верховной радой законопроекта о дезертирстве на Украине резко возросло количество самовольно оставивших свои части военнослужащих. Об этом, ссылаясь на психолога 67-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Козинчука, сообщает украинское издание «Новости Live».

По его словам, если раньше случаи самовольного оставления воинских частей ВСУ были единичными, то сейчас солдаты стали уходить целыми группами. Козинчук отметил, что самовольное оставление частей стало очень большой проблемой и ее надо как-то решать.

Психолог высказал мнение, что причиной сложившейся ситуации стал принятый 20 августа Радой законопроект, в соответствии с которым военные, впервые совершившие дезертирство или самовольно покинувшие часть, могут без всяких для себя правовых последствий до завершения досудебного расследования вернуться на службу. По словам Козинцева, депутаты своим решением подложили армии свинью.

8 ноября депутат Рады Марьяна Безуглая заявила о пьянстве и массовом дезертирстве новобранцев ВСУ.

Ранее украинский генерал признал массовое дезертирство в рядах ВСУ.

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