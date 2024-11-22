Путин назвал возможные цели для «Орешника» на Западе

Россия имеет право применять любое оружие против военных объектов стран, которые позволяют и помогают Вооруженным силам Украины использовать свое оружие против российских объектов. Об этом в своем обращении заявил президент России Владимир Путин.

Российский президент пояснил, что на любую агрессию со стороны стран Запада Россия будет отвечать зеркальными методами.

«Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты», — заявил российский президент.

До этого президент Владимир Путин предостерег тех, кто сомневается в готовности страны к любым событиям, подчеркнув, что такие сомнения беспочвенны.

Он заявил, что Россия применила баллистическую ракету средней дальности «Орешник» при ударе по военному комплексу в Днепропетровске (украинское название — Днепр). Президент заявил, что Россия будет решительно и зеркально отвечать на эскалацию. Он подчеркнул, что применение Украиной переданных Западом дальнобойных ракет не повлияет на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. По словам Путина, США разрушили международную систему безопасности и толкают мир к глобальному конфликту.

Ранее Путин назвал ошибкой США разрушение Договора о РСМД.