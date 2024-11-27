В МИД заявили об интересе РФ к конструктивному диалогу по обмену пленными

Российская сторона заинтересована в том, чтобы диалог с Киевом по вопросам обмена пленными был конструктивным. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы же заинтересованы в конструктивном диалоге, мы нацелены на скорейшее возвращение пленных домой», — сообщила дипломат.

22 ноября сообщалось, что Украина передала России 46 жителей Суджанского района Курской области. В их числе были младенец и инвалид-колясочник. По словам губернатора Алексея Смирнова, сначала они пересекли границу Украины и Белоруссии, а затем отправились в РФ. В переговорах по обмену принимала участие омбудсмен Татьяна Москалькова, она договаривалась с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

При этом, если говорить о пленных украинцах, то далеко не все из них хотят возвращения на родину. По словам волонтера Марины Ашифиной, ряд солдат ВСУ уже начали выпускать на свободу при условии тщательной проверки и их непричастности к военным преступлениям. Данные о таких бывших пленных засекречены, а некоторые из них продолжают получать выплаты на Украину, рассказала Ашифина.

Ранее на Украине отреагировали на призывы ускорить обмены военнопленными.