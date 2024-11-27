В Польше предложили создать новую миссию патрулирования в Балтийском море

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил создать новую миссию патрулирования в Балтийском море для обеспечения безопасности от российской угрозы. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава польского кабмина уточнил, что инициативу можно реализовать по образцу миссии Air Policing. Премьер напомнил, что в ней участвуют экипажи и истребители Польши.

«Я буду убеждать наших партнеров в необходимости немедленного создания аналогичной формулы, если речь идет о контроле и защите вод Балтики. Так называемый Navy Policing — совместное мероприятие стран, которые находятся на Балтике и испытывают такое же ощущение угрозы со стороны России», — сказал Туск.

Air Policing — программа НАТО, которая предполагает защиту воздушного пространства трех балтийских государств: Латвии, Литвы, Эстонии. Она проводится с 2004 года.

13 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Балтийское море никогда не превратится во внутренний водоем НАТО. Дипломат подчеркнула, что российская сторона будет отстаивать и в дальнейшем национальные интересы на Балтике, а также «наращивать взаимодействие с ответственными партнерами».

Ранее Патрушев рассказал, что Запад хочет ограничений для России на Балтике.