В МИД РФ оценили шансы становления Балтийского моря внутренним водоемом НАТО

Балтийское море никогда не превратится во внутренний водоем НАТО. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как бы ни хотелось некоторым так называемым экспертам, даже после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции, Балтийское море не превратится во внутренний водоем НАТО», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, Балтийское море «всегда будет общим пространством всех без исключения стран региона». Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона будет отстаивать и в дальнейшем национальные интересы на Балтике, а также «наращивать взаимодействие с ответственными партнерами».

Захарова добавила, что Россия считает «бесперспективным и губительным» курс западных стран «на сворачивание» любого сотрудничества с РФ, как в экономической, политической, так и в гуманитарной и природоохранной сферах.

О возможном закрытии Балтийского моря для РФ еще в октябре прошлого года высказывался президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Тогда политик заявил, что перекрыть море для прохода российских судов могут, если будет доказана причастность Москвы к аварии на газопроводе Balticconnector.

Кроме того, 23 сентября командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило сообщал, что Эстония и Финляндия «все сильнее углубляют военное сотрудничество» и готовятся к перекрытию Финского залива на случай «угрозы со стороны России».

Ранее эксперт заявил о бессмысленности угрозы закрытия Балтийского моря для России.