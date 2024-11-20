Доля принудительно мобилизованных солдат в украинскую армию составляет 75%. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники министерства обороны республики.

«Около четверти мужчин и женщин, воюющих на линии фронта, были добровольцами, а остальные были призваны на военную службу», — отмечает агентство.

Утверждается, что множество мужчин на Украине пострадали или были задержаны при попытках пересечь границу. Многие мужчины неделями могут не выходить из собственных квартир, чтобы избежать мобилизации.

Накануне лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян осудил насильственную мобилизацию украинцев в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Киеве родственники мобилизованных мужчин устроили акцию у военкомата.