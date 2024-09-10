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В Германии заявили о преимуществе российского ВПК над немецким

Welt: РФ может произвести весь арсенал вооружения бундесвера за полгода

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ООО «ВПК»

Россия обладает возможностями произвести весь арсенал вооружения бундесвера за полгода, тогда как наращивание производства в Германии продвигается медленно. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на исследование Института мировой экономики (IfW) в Киле.

По данным исследования, мощности российского оборонного комплекса за последние два года существенно возросли, значительно превосходя уровень потерь материальной части в ходе украинского конфликта. Die Welt отмечает, что Москва может произвести все вооружение бундесвера всего за шесть месяцев.

Ключевым элементом доклада IfW является атлас закупок, который содержит сведения о всех военных закупках в Германии с января 2020 года по июль 2024 года, предоставленных министерством обороны. Эксперты считают, что правительство Германии с опозданием отреагировало на начало конфликта на Украине в феврале 2022 года и существенно ускорило закупки только в конце 2023 года. С марта 2022 года по июль 2024 года было зарегистрировано 122 заказа на 148 единиц военной техники на общую сумму €89,9 млрд.

В августе министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил на открытии форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке, что оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее.

Ранее в США выразили обеспокоенность поддержкой Китаем российского ВПК.

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