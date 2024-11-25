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Пленный пожаловался на кадровый голод в танковых подразделениях ВСУ

Пленный Примайчук: в танковые подразделения ВСУ перевели 400 военных ГССТ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

В настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают кадровый голод, в связи с чем командование усиливает танковые подразделения неопытными военнослужащими. Об этом рассказал пленный боец 17 отдельной танковой бригады ВСУ Александр Приймачук, передает РИА Новости.

«Где-то полгода назад с ГССТ (Государственная специальная служба транспорта — «Газета.Ru») нас собрали человек 400, привезли в какой-то лес и, как гранита, продали в 17-ю танковую», — сказал военнопленный.

Приймачук добавил, что его призвали на службу в 2020 году. Тогда мужчину назначили водителем, однако машину так и не предоставили. В конце сентября текущего года пленного вместе с сослуживцами отправили в Курскую область под предлогом «охраны посадки».

Несколькими часами ранее военнопленный Денис Петраков рассказал, что одно из подразделений украинской армии за две недели боев на Покровском направлении потеряло свыше 80% личного состава. По его словам, рота, в которой он служил, каждый день несла потери и в итоге была фактически уничтожена.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о предательстве командиров.

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