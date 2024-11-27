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Группировка войск «Восток» за сутки продвинулась вглубь позиций ВСУ

МО РФ: ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действий группировки войск «Восток»

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Maksym Kishka/Reuters

ВСУ потеряли до 145 военных в зоне действия российской группировки войск «Восток», сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«[ВС РФ] нанесли поражение формированиям 32-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны», — говорится в сообщении ведомства.

Бои шли в районах населенных пунктов Вольное Поле, Комар в Донецкой народной республике и Темировка в Запорожской области.

Помимо личного состава, ВСУ потеряли два танка, американскую боевую бронированную машину MaxxPro, три автомобиля и САУ «Акация».

До этого американский телеканал CNN сообщал, что украинская армия все больше полагается на применение беспилотников на поле боя на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ.

По данным телеканала, украинские военнослужащие также «все более обеспокоены» истощением ресурсов.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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