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Украина научилась перенаправлять дроны-камикадзе РФ в Белоруссию

Le Monde: РЭБ Украины сумел перенаправить 43 дрона-камикадзе РФ в Белоруссию

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Shutterstock

Украинские комплексы радиоэлектронной борьбы научились менять координаты цели в российских дронах-камикадзе, утверждает французская Le Monde. Газета ссылается на источники.

По их данным, с помощью так называемого «спуфинга» РЭБ Украины стали направлять атакующие ее территорию беспилотники обратно в РФ, а также в Белоруссию.

Собеседники издания рассказали, что только за 24-26 ноября таким образом в Белоруссию якобы улетели 43 дрона-камикадзе РФ.

Журналисты «Страна.ua» отмечают, что в последнее время у многих жителей Киевской области начала сбиваться геопозиция на телефонах. Они показывали место пребывания в Белоруссии или же в одном из российских регионов. Например, 10 ноября сообщалось, что телефоны жителей северной части Киевской области показывали по геопозиции, будто они находятся вблизи московского аэропорта Шереметьево.

Ранее россиянам объяснили, чем опасна постоянно включенная геолокация.

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