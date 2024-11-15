Россиянам объяснили, чем опасна постоянно включенная геолокация

За геолокацией нужно следить, так как ее постоянное включение грозит утечкой персональных данных. Все приложения на смартфоне, которые продолжают работать в фоновом режиме и собирают информацию о пользователе, крайне опасны, предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с RT.

Разработчики ПО, которое позволяет работать удаленно, могут управлять доступом к разным функциям телефона, в том числе включать микрофон, динамики и отслеживать местоположение человека. Эту информацию затем мошенники применяют против пользователя, в том числе для фишинговых атак поддельными сайтами, онлайн-магазинами, подчеркивают специалисты.

«Мошенническая реклама выглядит убедительно, в ней может упоминаться ваш жилой комплекс или спортзал, который вы посещаете. Однако после перехода по ссылке или ввода персональных данных на фишинговом сайте пользователя ждет лишь потеря денег», — пояснили в Роскачестве.

Данные о местоположении человека разработчики мобильных приложений могут продавать. Затем преступники начинают применять угрозы и шантаж для выманивания денег, с упоминанием конкретной информации, мест.

Помимо прочего, включенная геолокация как минимум сильно съедает заряд у смартфона, отмечают эксперты. Они посоветовали проверить настройки телефона и узнать, каким приложениям разрешен постоянный доступ к геолокации. Эту функцию лучше изменить на «Запретить» или «Спрашивать каждый раз».

Россиян специалисты призвали никогда не делиться данными о местоположении в открытых аккаунтах соцсетей и мессенджеров, не говорить об этом подозрительным людям. Важно также пользоваться только защищенным соединением и иметь на устройстве антивирусное ПО.

Ранее сообщалось, что Android запретит следить операторам связи за пользователями.