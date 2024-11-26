Рогов рассказал о зачистке ВС РФ огневого мешка у Курахово

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что российские войска зачищают «огневой мешок», в который попали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам Рогова, украинские военные под натиском российских бойцов уже покинули Ильинку, Романовку и Елизаветовку, отступив в сторону Успеновки. Он отметил, что подразделения ВСУ выходят из «огневого мешка» с большими потерями, поскольку все пути отступления находятся под огневым контролем российских войск.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, в 2022 году его население составляло 18 тыс. человек. Взятие населенного пункта позволит российским войскам выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

21 ноября сообщалось, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль элеватор в Курахово. По словам Рогова, российские военные также продвинулись вперед южнее населенного пункта, взяв под контроль порядка 6 кв. км в районе сел Ильинка, Антоновка и Дальнее.

Ранее российские войска подошли к окраинам села Малая Токмачка.