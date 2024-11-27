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В ВС РФ заявили, что у ВСУ кончается техника в Курской области

Боец «Ахмата»: у ВСУ кончается техника под Суджеей, используют даже строительную

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки техники стали использовать под Суджей в Курской области гражданский транспорт, в том числе строительные самосвалы. Об этом рассказал РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Элджей» из группы «Аида» спецназа «Ахмат».

Боец рассказал, что в начале контрнаступления российских войск на двух тепловизионных экранах было видно, как много техники отступает за Суджу. Сейчас, по его словам, техника встречается очень редко.

Оператор FPV-дрона с позывным «Омут» из этой же группы сообщил, что за последний месяц практически не замечал украинской техники северо-восточнее Суджи.

Военный уточнил, что операторы беспилотников видят в основном пикапы, а также иногда встречаются самосвалы.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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