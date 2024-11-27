Журналисты назвали число погибших в ходе СВО украинских военных

Не менее 60-100 тысяч украинских солдат погибли в ходе боев в зоне специальной военной операции РФ. Об этом пишет The Economist.

По информации журналистов, еще около 400 тысяч военных были сильно ранены и больше не могут участвовать в боях.

Отмечается, что эти данные не учитывают жертвы среди гражданских. Издание изучило различные источники, чтобы попытаться установить потери Вооруженных сил Украины, которые официально не разглашаются.

Как пишет The Economist, российская сторона, по данным западных разведок, потеряла до 200 тысяч солдат погибшими.

В середине ноября депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале писал, что ежедневные потери ВСУ составляют 1,5 тысячи человек. Он также заявил, что власти Украины планируют в ближайшее время мобилизовать еще 160 тысяч человек, чтобы дотянуть до инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, это примерно по 50-55 тысяч человек в месяц — по 1,7-1,8 тысячи в день.

Ранее на Украине оценили масштабы мобилизации в случае продолжения конфликта.