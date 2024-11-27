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Полковник ВСУ призвал готовиться к многолетнему продолжению конфликта на Украине

Полковник ВСУ Палиса: конфликт на Украине будет продолжаться не один год

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Спецоперация на Украине будет продолжаться не один год. Об этом заявил командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Павел Палиса в интервью на YouTube-канале «Радио Хартия».

По его словам, украинской армии необходимо меняться и быть более эффективной, поскольку этот конфликт «не на один год». Палиса отметил, что спецоперация будет продолжаться из-за окружения Украины врагами. Полковник не уточнил, какие именно «вражеские» страны окружают украинских солдат. Полковник добавил, что стране необходимо иметь мощную армию с высокой степенью боевой готовности.

До этого Associated Press сообщило, что армия России успешно продвигается вглубь территории Украины к 1000-му дню проведения спецоперации, в то время как перспективы Украины значительно ухудшаются. В материале отмечается, что Россия добивается устойчивых территориальных приобретений, в то время как Украина «изо всех сил пытается минимизировать потери, поддерживать моральный дух и убедить союзников, что с большей военной помощью она может переломить ситуацию».

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