Спецоперация на Украине будет продолжаться не один год. Об этом заявил командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полковник Павел Палиса в интервью на YouTube-канале «Радио Хартия».

По его словам, украинской армии необходимо меняться и быть более эффективной, поскольку этот конфликт «не на один год». Палиса отметил, что спецоперация будет продолжаться из-за окружения Украины врагами. Полковник не уточнил, какие именно «вражеские» страны окружают украинских солдат. Полковник добавил, что стране необходимо иметь мощную армию с высокой степенью боевой готовности.

До этого Associated Press сообщило, что армия России успешно продвигается вглубь территории Украины к 1000-му дню проведения спецоперации, в то время как перспективы Украины значительно ухудшаются. В материале отмечается, что Россия добивается устойчивых территориальных приобретений, в то время как Украина «изо всех сил пытается минимизировать потери, поддерживать моральный дух и убедить союзников, что с большей военной помощью она может переломить ситуацию».

Ранее в Кремле объяснили, почему СВО длится так долго.