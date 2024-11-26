Удар российских войск по аэродрому Днепр демонстрирует, что Украина до сих пор не смогла наладить защиту авиабаз, несмотря на поставки западных ЗРК. Таким мнением с журналом Forbes поделился военный аналитик Дэвид Экс.

«Рейд на аэродром Авиаторское-Днепр напоминает цепочку ударов по базам летом. Украина не способна полностью защититься, несмотря на поставки сотен систем ПВО от союзников», — сказал он.

Аналитик отметил, что существенную угрозу для украинских аэродромов представляют российские разведывательные беспилотники. По его словам, именно всеобъемлющее наблюдение за целями позволяет российским военнослужащим достигать серьезных результатов в поражении авиабаз. Экс добавил, что Украина так и не нашла средства против дронов, которые выслеживают самолеты Вооруженных сил Украины на земле.

24 ноября министерство обороны России сообщило, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.

Ранее в пророссийском подполье на Украине сообщили о взрыве на автомобильном заводе в Кременчуге.