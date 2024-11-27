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Крымские десантники уничтожили группу украинских БМП в Курской области

МО РФ показало поражение «Корнетом» группы БМП ВСУ в Курской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» крымских десантников уничтожил группу украинских боевых машин пехоты (БМП) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, которое предоставило кадры работы расчета.

Согласно сообщению ведомства, точным пуском управляемой ракеты десантники-противотанкисты поразили и уничтожили БМП Вооруженных сил Украины (ВСУ) с экипажем.

26 ноября Telegram-канал SHOT сообщал, что военнослужащие ВСУ впервые попытались применить американский беспилотник Switchblade 600 для атаки на Курскую область. Беспилотник был замечен над Рыльским районом региона, после чего его сбили с помощью обычного ружья.

25 ноября Telegram-канал Fighterbomber сообщал, что ВСУ выпустили восемь ракет по Курской области. По его данным, все они были направлены на аэродром, но ни российские, ни украинские власти эту информацию пока не подтвердили.

Ранее на Западе назвали ужасающими последствия применения «Орешника».

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