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Генсек ОДКБ прокомментировал ситуацию с ударами ATACMS по России

Генсек Тасмагамбетов: РФ не запрашивала помощи у ОДКБ в связи с ударами ATACMS

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

РФ пока не просила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказать поддержку в связи с ударами ракетами ATACMS по российской территории. Об этом в интервью ТАСС сообщил генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«В рамках Договора о коллективной безопасности предоставление помощи, включая военную, происходит по просьбе, по запросу самого государства-участника. <...> На данный момент такого запроса от России не поступало», — рассказал генеральный секретарь.

Кроме того, отдельной темы ударов ATACMS нет в повестке заседания ОДКБ, однако участники организации планируют обсудить ситуацию с безопасностью во всей зоне ответственности организации, отметил Тасмагамбетов.

28 ноября под председательством казахстанского президента пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский лидер Владимир Путин. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Армения от участия в заседании отказалась.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ.

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