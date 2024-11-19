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Генассамблея ООН приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

Генассамблея ООН в ходе 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве с ОДКБ

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Mike Segar/Reuters

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН в ходе 79-й сессии приняла резолюцию о сотрудничестве между ООН и Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщается на сайте ОДКБ.

В документе говорится, что ОДКБ вносит значительный практический вклад в укрепление своего миротворческого потенциала и системы региональной безопасности и стабильности, что содействует реализации целей и принципов ООН.

Также Генассамблея предложила генеральному секретарю ООН продолжить регулярные консультации с генеральным секретарем ОДКБ в рамках двустороннего сотрудничества.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В конце августа армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения. По его словам, организация создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету.

Ранее Казахстан предложил изменения в соглашение ОДКБ.

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