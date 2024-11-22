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ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки в ЛНР

Марочко: военные РФ уничтожили укрепрайон ВСУ у Макеевки в ЛНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР) и заняли оставленные противником позиции. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, продвижение российских войск на данном участке фронта способствует контролю над ранее занятой стратегической высотой, позволяющей прикрыть действия штурмовых групп. Кроме того, у сил РФ численный перевес, который позволяет продавливать оборону ВСУ, рассказал Марочко.

Макеевка находится примерно в 30 км к югу от города Сватово. До начала СВО в 2022 году там жили около 800 человек, а к весне 2024-го в селе оставались восемь жителей.

Также сообщалось, что огнеметная группа группировки войск «Запад» уничтожила при помощи ТОС-1А «Солнцепек» взводный опорный пункт и группу пехоты ВСУ, которая препятствовала продвижению российских военных на Купянском направлении.

Ранее Марочко рассказал об успехах российской армии в Купянске.

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