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Пленный ВСУ заявил о высокой подготовке военных ВС РФ

Пленный ВСУ Машико назвал подготовку российских военных лучше украинских

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Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель командира взвода из 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), военнопленный Василий Машико заявил, что российские военнослужащие подготовлены значительно лучше украинских. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению бойца, единственный шанс выжить для украинских военных — сдаться в российский плен.

«Ну, ваши [российские] подготовлены гораздо сильнее. Гораздо мощнее. Я это на себе прочувствовал», — сказал пленный.

Машико также рассказал, что страдает глухотой. По его словам, он был мобилизован насильно: на улице подъехал микроавтобус, который увез его в ТЦК. Там у него отобрали мобильный телефон и не предоставили возможность связаться с родственниками. Затем его назначили заместителем командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Мужчину взяли в плен российские бойцы на территории Курской области в ноябре 2024 года.

Ранее депутат Киевского горсовета призвала насильственно мобилизовать всех.

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