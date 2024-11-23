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Стало известно о переброске элитных частей ВСУ в Часов Яр

ТАСС: ВСУ перебросили элитные части в Часов Яр

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины решило перебросить элитные части в Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, средства объективного контроля зафиксировали переброску резервов противника в Часов Яр. Позже появились данные, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ. Источник отметил, что сейчас украинское командование пытается заводить «элитников» малыми группами в промзону огнеупорного завода. Он предположил, что вероятно, противник хочет усилить оборону опорного пункта.

Также собеседник агентства говорил, что российские военнослужащие перерезали трассу снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре. В силовых структурах добавили, что украинские войска продолжают подвоз сил и снабжение группировки ВСУ по дорогам, проходящим в западной части города. Однако, по их данным, Вооруженные силы (ВС) России взяли их под огневой контроль.

20 ноября военный аналитик Михаил Онуфриенко сообщил, что ВС России могут взять под контроль Часов Яр за несколько недель. Эксперт уточнил, что подобный исход событий будет возможен, когда российские войска возьмут под контроль Часовоярский огнеупорный комбинат.

Ранее Кадыров рассказал об использовании ВСУ мирных жителей в качестве живого щита в Часовом Яре.

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