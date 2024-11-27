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На Украине мобилизовали глухого мужчину и назначили замкомандира взвода

РИА Новости: на Украине мобилизовали глухого и назначили замкомандира взвода

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали 53-летнего Василия Машико, страдающего глухотой. Об этом пишет РИА Новости.

«У меня же по слуху болезнь, у меня третья стадия глухоты», — рассказал мужчина в беседе с агентством.

Машико отметил, что мобилизован насильно: на улице подъехал микроавтобус, который увез его в ТЦК. Там у него отобрали мобильный телефон и не предоставили возможность связаться с родственниками. Затем его назначили заместителем командира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Мужчину взяли в плен российские бойцы на территории Курской области в ноябре 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее депутат Киевского горсовета призвала насильственно мобилизовать всех.

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Операция на Украине
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