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Израиль призвал жителей юга Ливана не возвращаться в свои дома

ЦАХАЛ: жителям юга Ливана не следует возвращаться в свои дома

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Marwan Naamani/Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей населенных пунктов на юге Ливана до особого указания не возвращаться в свои дома. Об этом, ссылаясь на обращение официального представителя израильской армии Авихая Эдри, сообщает РИА Новости.

По словам израильского военного, население не должно возвращаться в поселки, откуда оно ранее эвакуировалось по требованию ЦАХАЛ, так как сейчас в них небезопасно. О дате возвращения будет объявлено позже.

ЦАХАЛ подчеркнул, что израильские войска пока остаются на своих позициях на территории Южного Ливана.

Утром 27 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением «Хезболла».

Накануне Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Президент США Джо Байден заявил, что документ предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе. Несмотря на дипломатические усилия, во вторник ЦАХАЛ продолжал военные операции против «Хезболлы», а шииты обстреливали Израиль.

Ранее Лавров назвал причину деградации ситуации на Ближнем Востоке.

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