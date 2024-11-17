Подполье сообщило о поражении аэродрома во Львовской области Украины

Утром 17 ноября во Львовской области поразили аэродром Стрый. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, его источники сообщили о том, что на месте прилета идет детонация и валит черный дым.

17 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» с использованием БПЛА и ракет. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что экстренные отключения электроэнергии фиксируются на территории всей страны.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории страны действует воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план стойкости Украины призван поднять дух граждан после победы Трампа.