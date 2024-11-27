Израильская армия заявила о ликвидации высокопоставленного офицера ХАМАС

В секторе Газа ликвидирован высокопоставленный командир снайперского подразделения бригады палестинского движения ХАМАС Мумин Аль-Джабари. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«Аль-Джабари руководил террористическими атаками и осуществлял их против войск Армии обороны Израиля в секторе Газа, хранил большое количество оружия», — говорится в сообщении.

Члена ХАМАС, который укрывался в здании бывшей школы, уничтожили в результате атаки израильских Военно-воздушных сил. Перед ударом были предприняты шаги для снижения риска причинения вреда мирному населению, заверили в ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Между тем далеко не все заложники, захваченные ХАМАС, освобождены. 19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Глава минфина Израиля пригрозил палестинскому движению ХАМАС.