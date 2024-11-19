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Глава минфина Израиля пригрозил палестинскому движению ХАМАС

Глава минфина Израиля Смотрич пригрозил, что ЦАХАЛ останется в Газе навсегда

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Israel Defense Forces via AP

Израилю необходимо выдвинуть ультиматум палестинскому движению ХАМАС. Таким мнением с израильским «Седьмым каналом» поделился министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

Он отметил, что для возвращения заложников, похищенных ХАМАС, израильская армия должна занять всю северную часть сектора Газа.

«Израиль должен проинформировать ХАМАС, что, если заложники не вернутся, мы воспользуемся своим суверенитетом и останемся там навсегда», — сказал Смотрич.

Министр добавил, что для возврата похищенных нужно лишить палестинскую группировку власти на территории анклава. Он подчеркнул, что в этих целях следует в том числе прекратить поставки гуманитарных грузов в сектор Газа, которые «продлевают жизнь ХАМАС».

13 ноября действующий президент США Джо Байден и избранный президент страны Дональд Трамп на встрече в Овальном кабинете Белого дома обсудили проблему с заложниками, удерживаемыми в секторе Газа, и выразили намерение разрешить вопрос до 20 января 2025 года, дня инаугурации республиканца.

Ранее стало известно, что в ЕС просили Россию помочь в освобождении заложников ХАМАС.

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