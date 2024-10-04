В ФСБ раскрыли численность «Интернационального легиона» Украины

Численность «Интернационального легиона» Украины составляет 18 тыс. человек. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ), его слова передает РИА Новости.

По его словам, широко представлены на Украине польские, французские и грузинские наемники.

«В последнее время фиксируем увеличение числа наемников в рядах Вооруженных сил Украины из стран Латинской Америки», — сказал руководитель спецслужбы.

Бортников отметил, что подготовка иностранных наемников ведется в тренировочных центрах Североатлантического альянса на территории Польши и стран Прибалтики.

26 сентября Следственный комитет России сообщил, что в РФ возбудили уголовные дела в отношении 785 иностранцев, которые воевали на стороне украинских войск в качестве наемников.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о больших потерях среди польских наемников в Курской области. Они лишились многих, поскольку не хотят сдаваться в плен.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.