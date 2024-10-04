Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ раскрыли численность «Интернационального легиона» Украины

Бортников: в «Интернациональном легионе» Украины находятся 18 тысяч человек

close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Численность «Интернационального легиона» Украины составляет 18 тыс. человек. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников во время заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ), его слова передает РИА Новости.

По его словам, широко представлены на Украине польские, французские и грузинские наемники.

«В последнее время фиксируем увеличение числа наемников в рядах Вооруженных сил Украины из стран Латинской Америки», — сказал руководитель спецслужбы.

Бортников отметил, что подготовка иностранных наемников ведется в тренировочных центрах Североатлантического альянса на территории Польши и стран Прибалтики.

26 сентября Следственный комитет России сообщил, что в РФ возбудили уголовные дела в отношении 785 иностранцев, которые воевали на стороне украинских войск в качестве наемников.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о больших потерях среди польских наемников в Курской области. Они лишились многих, поскольку не хотят сдаваться в плен.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами