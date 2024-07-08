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В Польше появится «легион добровольцев» для ВСУ

Зеленский: в Польше подготовят батальон из числа украинцев, живущих в ЕС

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязует Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона, который будет состоять из граждан Украины, уехавших в европейские страны. Об этом на брифинге в Варшаве рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, трансляция пресс-конференции шла на YouTube-канале его офиса.

«Зафиксировали в нашем договоре по безопасности формирование и подготовку на территории Польши «Украинского легиона» — нового добровольческого военного подразделения. Он будет тренироваться в Польше», — сообщил Зеленский.

По его словам, таким образом возможность добровольно присоединиться к вооруженным силам Украины (ВСУ) предоставят именно украинцам, находящимся в Польше и других странах Евросоюза. Все они смогут подписать контракт с украинской армией.

С 1 июля на Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинцы призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Большинству для этого потребуется возвращение на родину для постановки на воинский учет. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине раскрыли, сколько мужчин ежедневно пытаются покинуть страну.

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