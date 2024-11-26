В минобороны Белоруссии назвали российскую армию самой сильной в мире

Россия в настоящее время обладает самыми мощными вооруженными силами в мире. Об этом в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» заявил начальник белорусского генштаба Павел Муравейко.

По его словам, российская армия является самой мощной и самой сильной армией в мире. Муравейко подчеркнул, что сейчас какая-нибудь сила вряд ли сможет противостоять ей.

Генерал отметил, что между российскими и белорусскими военными осуществляется активное сотрудничество и обмен опытом. Москва и Минск обладают совместной региональной группировкой войск, единой школой подготовки и единым вооружением.

24 ноября командующий ракетных войск и артиллерии белорусской армии генерал-майор Руслан Чехов заявил, что в 2025 году на одном из полигонов в России пройдут учения по контрбатарейной борьбе, в которых примут участие солдаты из Белоруссии.

Ранее Белоруссия направила своих военных в Россию для обучения.