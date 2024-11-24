Белорусские солдаты проведут учения на полигоне в России в 2025 году

В 2025 году на одном из полигонов в России пройдут учения по контрбатарейной борьбе, в которых примут участие солдаты из Белоруссии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ракетных войск и артиллерии белорусской армии генерал-майора Руслана Чехова.

«На будущий учебный год планируем на одном из российских полигонов отработать вопросы контрбатарейной борьбы на максимальные дальности», — рассказал Чехов в беседе с журналистами белорусской телекомпании «ВоенТВ».

По словам генерала, в текущем году ракетчики также участвовали в учениях в России, отработав «пуски на максимальную дальность, в том числе комплексом «Полонез-М».

В октябре сообщалось, что генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России начали готовиться к учениям «Запад-2025». Как заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, Минск и Москва углубляют сотрудничество в оборонной сфере для сохранения суверенитета стран, а также имеют единые взгляды в оценке вызовов и угроз.

Ранее Белоруссия направила своих военных в Россию для обучения.