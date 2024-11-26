Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области за прошедшие сутки составили более 250 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили за сутки четыре танка, четыре боевые машины пехоты, восемь автомобилей и два миномета. Помимо этого, два украинских военнослужащих сдались в плен.

Всего за время боевых действий в российском регионе, по информации министерства, ВСУ потеряли более 35 тысяч военных. Также российские военнослужащие уничтожили 221 танк, 1197 боевых бронированных машин, 156 боевых машин пехоты и 121 бронетранспортер.

Накануне полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что украинским военнослужащим придется покинуть территорию Курской области. Он отметил, что в настоящее время российские войска активно наступают на основной линии боевого соприкосновения в Донбассе.

Ранее военный ВСУ рассказал, как случайно сдался в плен в Курской области.