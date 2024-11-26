ВСУ вывели часть группировки из центра Курахово

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело часть группировки из центра Курахово в Донецкой народной республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что силы отвели из района многоэтажек в район завода, где украинские военные оборудовали позиции. Переброска сил идет малыми группами, в том числе через западный выезд из города.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска зачищают «огневой мешок», в который попали подразделения ВСУ южнее города Курахово.

По словам Рогова, украинские военные под натиском российских бойцов уже покинули Ильинку, Романовку и Елизаветовку, отступив в сторону Успеновки.

Курахово — город в западной части ДНР, находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, в 2022 году его население составляло 18 тыс. человек. Взятие населенного пункта позволит российским войскам выйти на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

Ранее силы РФ вошли в Великую Новоселку в ДНР.