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Российские бойцы ликвидировали очередной украинский танк

Минобороны: российские военнослужащие уничтожили еще один украинский танк

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Sven Eckelkamp/Global Look Press

Бойцы группировки «Запад» Вооруженных сил России с помощью дрона «Ланцет» ликвидировали еще один украинский танк в зоне специальной военной операции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны России.

«Уже сбились с количества уничтоженных «Леопардов», орудий М777», — поделился успехами командир разведывательно-ударной батареи с позывным «Глобус».

По его словам, военную технику Североатлантического альянса в зоне СВО российские бойцы поражают «абсолютно каждый день».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В октябре сообщалось, что несколько стран НАТО объявили о новых поставках оружия для Киева. В частности, на нужды Киева в Германии выделили 22 танка Leopard 1A5, 22 бронемашины класса MRAP и 12 самоходных артиллерийских установок PZH 2000.

Британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявлял, что поставки Германией Украине старых танков Leopard 1 выглядели унизительно. По его словам, оказалось, что эти танки были не в очень хорошем состоянии, и пришлось провести огромную работу, чтобы вернуть их в пригодное для эксплуатации состояние.

Ранее в Курской области у ВСУ заметили редкий британский танк.

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