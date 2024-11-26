Германия объявила, что поставит Киеву ЗРК Iris-T

До конца года Германия передаст Украине две системы ЗРК Iris-T. Об этом объявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран «Большой семерки», проходившей в городе Фьюджи неподалеку от Рима, передает РИА Новости.

Бербок подчеркнула, что с начала конфликта Германия выделила на помощь Киеву €37 млрд и планирует продолжить поддержку Украины ради «собственной защиты».

Во вторник начальник штаба планирования в министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг предложил позволить немецким инструкторам проводить обучение украинских военнослужащих на уровне батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными.

Днем ранее кандидат в канцлеры ФРГ Роберт Хабек раскритиковал политику Берлина в отношении Украины, заявив, что помощь Киеву со стороны Германии всегда запаздывала.

Ранее канцера Олафа Шольца предупредили, что «Орешник» долетит до Берлина за восемь минут.