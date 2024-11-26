Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Германия объявила, что поставит Киеву ЗРК Iris-T

Бербок: Германия до конца года поставит Украине две системы ЗРК Iris-T

close
Global Look Press

До конца года Германия передаст Украине две системы ЗРК Iris-T. Об этом объявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече глав МИД стран «Большой семерки», проходившей в городе Фьюджи неподалеку от Рима, передает РИА Новости.

Бербок подчеркнула, что с начала конфликта Германия выделила на помощь Киеву €37 млрд и планирует продолжить поддержку Украины ради «собственной защиты».

Во вторник начальник штаба планирования в министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг предложил позволить немецким инструкторам проводить обучение украинских военнослужащих на уровне батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными.

Днем ранее кандидат в канцлеры ФРГ Роберт Хабек раскритиковал политику Берлина в отношении Украины, заявив, что помощь Киеву со стороны Германии всегда запаздывала.

Ранее канцера Олафа Шольца предупредили, что «Орешник» долетит до Берлина за восемь минут.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами