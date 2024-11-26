Начальник штаба планирования в министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг предложил позволить немецким инструкторам проводить обучение украинских военнослужащих на уровне батальонов и бригад, чтобы сделать их более эффективными и боеспособными. Его слова приводит украинское агентство «Укринформ».

Генерал-майор Фройдинг является главным координатором военной помощи ФРГ Киеву. Он отметил, что обсуждал свою идею с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности обучения военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории их же страны, Фройдинг сказал, что не видит в этом практических преимуществ. По его словам, это более рискованно, потому что российские войска будут пытаться поразить любые учебные объекты на территории республики, где будут находиться военные НАТО.

До этого стало известно, что обученные Францией 2,3 тысячи военнослужащих ВСУ отправились обратно на Украину для участия в боевых действиях. Французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что его страна готова продолжать обучение военных ВСУ.

Ранее в Госдуме напомнили Западу, что Россия способна себя защитить.