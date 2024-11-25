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Военный ВСУ рассказал, как случайно сдался в плен в Курской области

Солдат ВСУ Приймачук рассказал, как случайно сдался в российский плен

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Maksym Kishka/Reuters

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Приймачук рассказал, что не планировал попадать в российский плен в Курской области. Его слова передает ТАСС.

По словам мужчины, ночью его разбудил взрыв блиндажа. Это вызвало у бойца сильное оглушение, он каким-то образом вышел на российские позиции. Российские военнослужащие сильно удивились тому, что украинский солдат смог дойти до них, но укрыли его в окопе.

Приймачук признался, что должен был служить в танковой бригаде, но его отправили охранять позицию в посадке под Курском.

Также Приймачук рассказал, что в настоящее время ВСУ испытывают кадровый голод, в связи с чем командование усиливает танковые подразделения неопытными военнослужащими.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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