Военный ВСУ рассказал, как случайно сдался в плен в Курской области

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Приймачук рассказал, что не планировал попадать в российский плен в Курской области. Его слова передает ТАСС.

По словам мужчины, ночью его разбудил взрыв блиндажа. Это вызвало у бойца сильное оглушение, он каким-то образом вышел на российские позиции. Российские военнослужащие сильно удивились тому, что украинский солдат смог дойти до них, но укрыли его в окопе.

Приймачук признался, что должен был служить в танковой бригаде, но его отправили охранять позицию в посадке под Курском.

Также Приймачук рассказал, что в настоящее время ВСУ испытывают кадровый голод, в связи с чем командование усиливает танковые подразделения неопытными военнослужащими.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.