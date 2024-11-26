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Депутаты Госдумы поддержали использование «Орешника»

Володин: депутаты всех партий ГД признали необходимость использования «Орешника»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты всех пяти фракций Госдумы выразили единую позицию по поводу того, что применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» было оправданным шагом, который стал ответом на действия Запада, способствующего эскалации конфликта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого передает ТАСС.

«Учитывая выступления всех политических фракций на тему применения нового оружия <...>, [мы] едины во мнении — его использование было необходимым. Это итог шагов на нагнетание и гонки вооружений, и напряжения со стороны руководства США и глав ряда европейских государств», — сказал он.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что 21 ноября назовут «Днем Орешника».

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