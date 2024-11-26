В Госдуме заявили, что 21 ноября назовут «Днем Орешника»

В скором времени 21 ноября может получить название «День Орешника». Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания Государственной думы, трансляция которого шла на сайте нижней палаты парламента.

Лидер фракции отметил, что ему понравилось название новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, оно удачное, а «в русской мифологии отгоняет злых духов».

«Поэтому это симпатичное название приживется. Я думаю, 21 ноября скоро назовут «День Орешника» и вам придется за это голосовать», — сказал Зюганов.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью «Орешника».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе назвали ужасающими последствия применения «Орешника».