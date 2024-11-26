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Военный эксперт предсказал дальнейшую судьбу обломков «Орешника»

Военэксперт Шлепченко: обломки «Орешника» отправят на Запад

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Обломки новейшей российской ракеты «Орешник», найденные после удара по оборонному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр), тщательно соберут, упакуют и отправят в Великобританию и США. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv сделал военный обозреватель Влад Шлепченко.

«Там это все будет аккуратно пилиться напильником, прогоняться через масс-спектрометр, смотреться сплавы и все остальное. Все, что они смогут извлечь из этого, они извлекут сто процентов, потому что так всегда делалось и так будет делаться вообще в любом конфликте», — отметил Шлепченко.

Более того, у США по-прежнему неудачи с гиперзвуковым оружием, поэтому все, что осталось от «Орешника» будут кропотливо изучать, добавил эксперт.

Накануне украинские военные показали группе западных журналистов обломки ракеты «Орешник», использованной для удара по «Южмашу». Репортеров попросили не раскрывать точное местоположение обломков по соображениям безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Он уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Ранее эксперт заявил, что Киеву нет смысла изучать обломки «Орешника».

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