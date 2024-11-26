Эксперт: Киеву нет смысла изучать обломки «Орешника»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление Киева о том, что элементы новейшей российской ракеты «Орешник» хранятся в некоем засекреченном ангаре, их изучают украинские эксперты.

По мнению Лебедева, ничего конкретного украинские инженеры выяснить не смогут. Максимум, что получится определить, — какой металл использовался при создании ракеты. Но скопировать боеприпас методом обратного инжиниринга не получится, подчеркнул он.

«Все ученые, которые действительно что-то понимали, Украину давно покинули. Во-первых, за границей им больше платят, в том числе и в России. Во-вторых, там все-таки жизнь спокойнее, за границей», — сказал координатор николаевского подполья.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории страны. По его словам, в ответ на действия западных стран РФ ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». Российский лидер уточнил, что речь идет о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заранее никого не уведомляла об испытаниях подобного оружия. При этом он сказал, что за 30 минут до пуска РФ все же отправила США уведомление в автоматическом режиме по линии центра по уменьшению ядерной опасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее основатель американской ЧВК призвал Байдена не провоцировать Россию.