Власти Великобритании не будут отправлять войска для участия в спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Британии Дэвид Лэмми, передает издание Express.

По словам министра, в стране «давно существует позиция, согласно которой мы не будем направлять британские войска на театр военных действий». Лэмми добавил, что британская сторона продолжит поддерживать ВСУ посредством обучения солдат.

До этого издание Bloomberg писало, что правительство Великобритании поставило Украине еще несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. По данным СМИ, ракеты были отправлены на Украину несколько недель назад, когда у Киева закончились ракеты большой дальности. Сообщалось, что передача произошла до того, как США разрешили ВСУ использовать Storm Shadow для ударов по территории РФ.

26 ноября глава министерства обороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине вошел в критическую фазу, что требует от членов Североатлантического альянса укреплять собственную оборону.

Ранее Песков объяснил, почему США приняли решение проигнорировать сигнал Путина.