В Британии заявили, что конфликт на Украине подошел к критической черте

Конфликт на Украине вошел в критическую фазу, что требует от членов Североатлантического альянса укреплять собственную оборону. Об этом журналистам заявил глава министерства обороны Великобритании Джон Хили по итогам переговоров министров обороны ФРГ, Великобритании, Италии, Польши и Франции, передает ТАСС.

«Война на Украине вошла в критическую фазу, и пришло время для того, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны», — сказал он.

Хили отметил, что европейские страны совместно укрепляют восточные рубежи НАТО, укрепляют сотрудничество в сфере разработки средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных ракет.

«Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», — добавил он, отметил, что «глобальные угрозы усиливаются».

Накануне зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что использование Украиной западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России переходит все возможные красные линии.

Ранее в ВСУ заявили о начале разработке собственных управляемых бомб.